المالية النيابية تعلن اتفاقها مع وزير التخطيط على حسم موضوعي السلف والمشاريع بالمحافظات

2023-10-02 16:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، مخرجات استضافة وزير التخطيط والمحافظين، فيما أعلنت عن استضافة لوزيرة المالية خلال الأيام المقبلة لمناقشة تأخير تمويل المشاريع.

وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة استضافت اليوم، وزير التخطيط ومحافظي البصرة ونينوى كممثلين عن المحافظين، واستضافت أمس، المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وطرحوا مشاكلهم في تمويل المشاريع المستمرة والجديدة، وكان من الضروري استضافة وزير التخطيط لأن جزءاً من المشاكل تخص الوزارة".

وأضاف العطواني، أنه "تم خلال اللقاء بحث المشاكل التي طرحتها المحافظات يوم أمس، وقسم منها تم الاتفاق على المضي بها كالوثائق القياسية وتدقيق المشاريع والأولويات وكلف مالية يجب أن تدقق لضمان تنفيذ المشاريع".

وتابع: "وفي ما يتعلق ببعض الملاحظات، تم الاتفاق مع وزارة التخطيط بما يتعلق بالهيئة التنسيقية على اعتبار أن الموازنة رسمت مساراً لمصادقة الخطة، وهي أن تكون من المحافظات ثم إلى وزارة التخطيط ومن ثم وزارة المالية".

ولفت إلى أن "كثيراً من الملاحظات تمت مناقشتها، وأبدى وزير التخطيط، استعداده لحسم موضوع السلف خلال 48 ساعة، وأكد على عدم تأخيره، وتمت معالجة الكثير من المشاكل التي طرحت في اجتماع المحافظين".

وأشار إلى أن "المالية النيابية سوف تضيف وزيرة المالية يوم الخميس المقبل، أو الأسبوع المقبل، لمناقشة تأخير تمويل المشاريع التي استكملت متطلباتها من قبل وزارة التخطيط".

وأردف بالقول: إن "هذا الأمر يشكل قلقاً باعتبار أن السنة قاربت على الانتهاء وهناك تخصيصات مالية لم تمول فيها المشاريع، وهذا يخلق مشاريع متلكئة جديدة، وهو ما ستتم متابعته مع وزارة المالية".