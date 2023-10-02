رئيس الجمهورية يوصي بتسهيل إجراءات الضمان الاجتماعي والاهتمام بالشباب

2023-10-02 16:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

شدد رئيس الجمهورية، اليوم لاثنين، على ضرورة تسهيل إجراءات الضمان الاجتماعي والاهتمام بالشباب.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان " رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم في قصر بغداد، وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، ووزير الرياضة والشباب أحمد محمد المبرقع"، مبينا انه "جرى، التأكيد على أهمية تعزيز نظام الحماية الاجتماعية والاهتمام الخاص برعاية الشرائح ذات الدخل المحدود والعمل على إيجاد آليات محكمة لمنع تشغيل الأطفال وإجبارهم على الأ‌عمال الشاقة".

وشدد رئيس الجمهورية "على ضرورة تسهيل إجراءات الضمان الاجتماعي لكافة الشرائح التي ينص عليها قانون هيئة الحماية الاجتماعية وبما يحقق الدعم والرعاية للفئات المشمولة"، لافتا إلى "أهمية التأكيد على الصحة والسلامة المهنية لكافة العاملين في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص".

وحث الرئيس "على الاهتمام بالشباب وتوفير الملاعب الرياضية والساحات وإقامة البطولات الجماهيرية بما يطور من قابلياتهم ويساهم برفع مستوى الفرق الرياضية في تحقيق الإنجازات الدولية".

من جانبه، استعرض الوزيران خطط الوزارتين في الارتقاء بواقعهما، حيث أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن "الوزارة مستمرة في دفع الاعانات للمستفيدين منها"، معربا عن أمله في "الإسراع بالتصويت على قانون تنظيم العمل النقابي في مجلس النواب".

وأشار وزير الرياضة والشباب إلى أن "الوزارة وضعت منهاجا متكاملا لتطوير الملاعب وإنشاء الساحات الرياضية، إضافة إلى إقامة البطولات الرياضية القارية والدولية في بغداد والمحافظات".