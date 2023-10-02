2023-10-02 16:50:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ترأس محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، اليوم الاثنين، اجتماع محافظة ذي قار ، وعبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع وزير الداخلية ، لمناقشة خطة الدفاع المدني والسلامة والتدابير الاحترازية لتلافي الحرائق والحوادث. وقال المحافظ في بيان تلقته ايرث نيوز: إن “ذي قار احالت مشروع اكمال بناية “مركز النعمان للدفاع المدني المتلكئ منذ سنوات […]

ظهرت المقالة محافظ ذي قار يترأس اجتماعا لمناقشة خطة الدفاع المدني والسلامة أولاً على ايرث نيوز.