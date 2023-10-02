اخبار العراق الان

الرئيسيةايرث نيوزعامة › محافظ ذي قار يترأس اجتماعا لمناقشة خطة الدفاع المدني والسلامة

محافظ ذي قار يترأس اجتماعا لمناقشة خطة الدفاع المدني والسلامة

محافظ ذي قار يترأس اجتماعا لمناقشة خطة الدفاع المدني والسلامة
محافظ ذي قار يترأس اجتماعا لمناقشة خطة الدفاع المدني والسلامة
2023-10-02 16:50:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ترأس محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، اليوم الاثنين، اجتماع محافظة ذي قار ، وعبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع وزير الداخلية ، لمناقشة خطة الدفاع المدني والسلامة والتدابير الاحترازية لتلافي الحرائق والحوادث. وقال المحافظ في بيان تلقته ايرث نيوز: إن “ذي قار احالت مشروع اكمال بناية “مركز النعمان للدفاع المدني المتلكئ منذ سنوات […]

ظهرت المقالة محافظ ذي قار يترأس اجتماعا لمناقشة خطة الدفاع المدني والسلامة أولاً على ايرث نيوز.

واصل المتابعة على ايرث نيوز