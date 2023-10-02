وزير العمل يستقبل أكثر من 100 مراجع للاستماع إلى مطالبهم 

2023-10-02 16:50:04 - المصدر: ايرث نيوز

استقبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الاثنين، أكثر من 100 مراجع للاستماع إلى مطالبهم والإيعاز بإنجاز معاملاتهم بالسرعة الممكنة. وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي استقبل (١١٣) مراجع، للاستماع الى مطالبهم بصورة مباشرة، والايعاز بانجاز معاملاتهم بالسرعة الممكنة وفقاً للسياقات المعمول بها ضمن برنامج […]

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