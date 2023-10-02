الحكم غيابيا على سكرتير ابورغيف بالحبس 8 سنوات

2023-10-02 17:00:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين (2 تشرين الاول 2023)، بإصدار حكم غيابي بحق سكرتير الفريق احمد ابو رغيف.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "محكمة قوى الأمن الداخلي اصدرت حكماً غيابياً بعد التمييز، بالحبس لمدة (8) سنوات لسكرتير الفريق احمد ابو رغيف، احمد راضي كاظم حسين".

وفي 21 حزيران الماضي، كانت قد أصدرت محكمة قوى الأمن الداخلي، حكما بالحبس الشديد والطرد من الخدمة بحق مدير مكتب الفريق احمد ابو رغيف لمدة خمس سنوات.

المصدر: بغداد اليوم



