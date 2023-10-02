شركة عراقية تكشف الستار عن سماد يرفع انتاجية المحاصيل 40%

2023-10-02 17:35:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت الشركـة العامـة للصناعـات التعدينيـة في وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الإثنين (2 تشرين الأول 2023) عن سماد يرفع انتاجية المحاصيل 40% للدونم الواحد من الأراضي الزراعية.

ونقل بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم" عن مُدير عام الشركة حيـدر جبـار ساجـت تأكيده "على أهمية إستخدام هذهِ الأسمدة في تغذية كافة المحاصيل منها الحنطة والشعير والذرة ومُختلف المحاصيل الزراعية الأخرى لزيادة الغلة والإنتاج الزراعي بنسبة (٣٠% إلى ٤٠%) بمُعدل إستخدام كيلوغرام من السماد الصلب للدونم الواحد أو لتر من السماد السائل للدونم الواحد".

وبين ساجت، ان "هذه الأسمدة تعمل على تغذية التُربة بالعناصر اللي تفتقر اليها مما يُحقق جدوى إقتصادية عالية جداً للفلاح وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي للبلد".

وأشار إلى، انَّ "مصنع الأسمدة يحتوي على خط إنتاجي ومكائن حديثة من مناشئ رصينة وكوادر ذات خبرة وإختصاص في إنتاج الأسمدة الصلبة والسائلة بطاقة 10 آلاف طن سنوياً بالتوليفة والمُواصفات المطلوبة من وزارة الزراعة وبأسعار مُناسبة ومُنافسة جـداً".

كمـا وأكدَ المُدير العام انَّ "الأسمدة المُنتجة أثبتت نجاحها وجدواها من خِلال تجارب حقلية أجرتها وزارة الزراعة في مُختلف المُحافظات وبموجب شهادات فحص صادرة منها ، لافتاً إلى ضرورة توعية وتعريف الفلاح بفائدة وأهمية إستخدام هذهِ الأسمدة في الموسم الزراعي لزيادة إنتاج المحاصيل" داعياً بذات الوقت وزارة الزراعة إلى "التعاون مع الشركة لتصريف وتسويق هذهِ الأسمدة إلى الفلاحين فضلاً عن توفر الإمكانية للتصديـر".





المصدر: بغداد اليوم