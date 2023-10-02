الوجبة الثالثة من مصابي الحمدانية تصل الى تركيا بطائرات القوة الجوية

2023-10-02 18:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

طائرات القوة الجوية تنقل الوجبة الثانية من مصابي حادثة الحمدانية إلى دولة تركيا لتلقي العلاج





تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبمتابعة وإشراف وزير الدفاع السيد ثابت محمد العباسي، الذي أوعز بتسخير جهود كافة القطعات العسكرية ضمن قاطع المسؤولية لتقديم الخدمات والمساعدة لضحايا حادثة الحمدانية.





حيث باشرت طائرات القوة الجوية، بنقل الوجبة الثانية من مصابي الحادثة أعلاه، والذين تعرضوا إلى إصابات بليغة من العراق إلى مطار إسطنبول في تركيا، بغية نقلهم بعدها إلى المستشفيات التركية لغرض تلقي العلاج اللازم.

إذ بلغ عدد المصابين الذين تم نقلهم (٨) مصابين.