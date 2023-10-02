التربية تتوعد المدارس التي تطالب الطلبة بشراء المناهج من السوق

2023-10-02 18:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توعدت وزارة التربية، اليوم الإثنين (2 تشرين الأول 2023)، إدارات المدارس التي تطالب الطلبة بشراء المناهج الدراسية من الأسواق المحلية.

وقال اعلام الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم، ان "وزارة التربية وجهت بمنع الادارات المدرسية مطالبة الطلبة والتلاميذ شراء الكتب المنهجية من الاسواق وتتوعد بمحاسبة المدارس المخالفة".

وأكدت التربية، ان "عملية توزيع الكتب وطباعتها ستستمر لحين تسليم جميع الطلبة والتلاميذ" موعزة "بتشكيل لجان متابعة من قبل المفتش التربوي والابلاغ عن أي حالة مماثلة مع الابتعاد عن اثقال كاهل الاهالي بالطلبات".

وكانت وزارة التربية، أعلنت في 20 آب الماضي عن البدء بتسليم الكتب المنهجية الى مديريات التربية العامة وعلى شكل دفعتين بعد طباعة أكثر من ٤٠ عنواناً مدرسياً" مؤكدة "حرصها على توفير الكتب المدرسية ووضعها بين يدي التلاميذ والطلبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد تلافياً لأي حالة تأخير قد تحصل.





المصدر: بغداد اليوم