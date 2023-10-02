بعد الغائه.. التربية النيابية تقول انها اتفقت مع الوزير لاعادة نظام المحاولات للعام الحالي

2023-10-02 18:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت لجنة التربية النيابية، اليوم الاثنين (2 تشرين الاول 2023)، اتفاقها مع وزارة التربية لاعادة نظام المحاولات لطلبة الصف السادس الاعدادي (الاحيائي والتطبيقي) للعام الحالي بعد الغائه في ايلول الماضي.

وقال بيان للّجنة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "لجنة التربية النيابية برئاسة النائب سعاد جبار الوائلي وبحضور اعضائها، التقت مع وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري في مقر الوازرة لبحث سبل الارتقاء بالواقع التربوي وايجاد الحلول المناسبة للمشاكل والمعوقات التي تواجه العملية التربوية".

واضاف، ان "اللجنة اتفقت مع الوزارة على اعادة العمل بنظام المحاولات لطلبة الصف السادس الاعدادي (الاحيائي والتطبيقي) ولهذه السنة فقط بعد اعلان نتائج الدور الثاني، فضلا عن استعراض واقع الابنية المدرسية بشكل عام تماشياً مع البرنامج الحكومي والاطلاع على الاجراءات التنفيذية لبرنامج وزارة التربية حول موضوع الابنية المدرسية لما له من اهمية كبيرة في رفد العملية التربوية كون المدرس تمثل احد اهم ركائزها".

وبحسب البيان، تم التأكيد على "ضرورة الاسراع بتسليم الكتب وايصالها الى المدارس ومتابعة الموضوع بشكل مباشر من قبل اللجان المختصة في وزراة التربية والايعاز الى المطابع من اجل انجاز طباعة الكتب المدرسية والالتزام بالتوقيتات المحددة والمتفق عليها، كما وبينت وزارة التربية وعلى لسان الوزير الى انها قد اتخذت قرارها النهائي بعدم وجود دور ثالث استنادآ الى توجيه رئيس الوزراء بألغاء كافة القرارات الاستثنائية لوزارة التربية حفاظآ على الرصانة العلمية للعملية التربوية".

وكانت وزارة التربية، قد اعلنت في العاشر من ايلول الماضي، الغاء نظام المحاولات (التحميل) تحقيقاً للرصانة العلمية.

المصدر: بغداد اليوم