السوداني في اكسبو قطر 2023.. الاول من نوعه في مجال البستنة والتغيرات المناخية

2023-10-02 18:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شارك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (2 تشرين الاول 2023)، بإفتتاح معرض إكسبو قطر 2023 والذي يعد الاول من نوعه في مجال البستنة والتغيرات المناخية.

وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني، شارك بحفل افتتاح معرض إكسبو قطر 2023، في العاصمة القطرية الدوحة، بناءً على دعوة رسمية تلقاها من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني".

ويُعد المعرض الأول من نوعه المتخصص في البستنة ومواجهة التغيرات المناخية والتصحر، التي تمثل مشكلة تعاني منها المنطقة والعالم، ما يمثل فرصةً للعراق من أجل الإفادة من التجارب والأفكار التي ستُطرح في هذا المعرض، بالإضافة إلى ما يوفره المعرض من فرص مهمة لعقد الاتفاقيات والشراكات الدولية للاستثمار، في مجال تطوير القطاع الزراعي ومعالجة آثار التصحّر والجفاف.

وسيَعرض العراق خلال هذا التجمع، الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الزراعي، بما ينسجم مع التوجهات والأولويات التي وضعتها الحكومة في تحسين الواقع الزراعي والبيئي، فضلاً عن عرض التجارب الزراعية الناجحة المُنفذة في العراق من قبل القطاع الخاص، بحسب بيان المكتب الاعلامي.

المصدر: بغداد اليوم