2023-10-02 18:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

صوت مجلس النواب، اليوم الاثنين (2 تشرين الاول 2023)، خلال جلسته (17) من الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثانية في الدورة الانتخابية الخامسة على مشروع قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية.

وقال بيان للدائرة الاعلامية للمجلس، تلقته "بغداد اليوم"، ان "المجلس صوت على مشروع قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية".

وتضمن جدول اعمال مجلس النواب للجلسة (17)، الذي اطلعت عليه "بغداد اليوم"، استكمال التصويت على مشروع قانون الاحصاء ونظم المعلومات، والتصويت على مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية، ومشروع قانون تصديق العراق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.

المصدر: بغداد اليوم