القوة الجوية يتغلب على أجمك الأوزبكي بهدفين لهدف في دوري أبطال آسيا

2023-10-02 18:45:03 - المصدر: واع

متابعة - واعتغلب نادي القوة الجوية، اليوم الاثنين، على أجمك الأوزبكي بنتيجة 2_1في المباراة التي جرت على ملعب ميتالورج في أوزباكستان ضمن منافسات الجولة الثانية من دور ابطال اسيا.وسجل ثنائية الصقور كل من "علي جاسم في الدقيقة الثانية، والمدافع الأوزبكي سانزهار تورسونوف بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 48"، فيما سجل الفريق الأوزبكي هدفه الوحيد عن طريق اللاعب شيافاش حقنازاري في الدقيقة 81 من عمر اللقاء".وبهذا الفوز رفع القوة الجوية رصيده الى النقطة 4 في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، فيما استقر أجمك في ذيل الترتيب من دون نقاط".