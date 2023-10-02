التقاعد: العمل جار لإطلاق منصة خدمات المتقاعدين الإلكترونية على الهواتف المحمولة

2023-10-02 18:50:05 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الاثنين، المضي باستكمال الموافقات الأصولية للانطلاق نحو الأتمتة الشاملة، وفيما أكدت أن ذلك سيسهم بشكل مباشر في تبسيط إنجاز المعاملات، أشارت إلى أن العمل جار لإطلاق منصة خدمات المتقاعدين الإلكترونية على الهواتف المحمولة.

وقال معاون رئيس هيئة التقاعد حسام السعيدي، في تصريح تابعته (الأولى): إن "البرنامج الحكومي، ركز على التحول الرقمي لعمل الدوائر"، مبيناً أن "هيئة التقاعد ماضية بخطتها نحو التحول الإلكتروني الشامل لكافة أعمالها".

وأضاف السعيدي، أن "الهيئة، باشرت وبإشراف مباشر من قبل رئيسها، تشكيل فريق عمل من المختصين والفنيين في مركز الحاسبة ونظم المعلومات التابع إلى هيئة التقاعد الوطنية بغية تحويل أنشطتها وأعمالها إلى إلكترونية بالتنسيق مع شركات القطاعين الخاص والعام، إذ تم استقطاب العديد من العروض الفنية والتجارية".

ولفت إلى أن "الهيئة في طور استكمال الموافقات الأصولية من أجل الانطلاق نحو الأتمتة الشاملة وإنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة الملفات وحفظ الوثائق، وبذلك ستسهم بشكل مباشر في تبسيط إنجاز المعاملة التقاعدية وتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية لشريحة المتقاعدين".

وتابع، أن "الهيئة عملت بالتنسيق مع مركز البيانات الوطني التابع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على إطلاق العديد من الخدمات عبر منصة Our الحكومية إلى المتقاعدين والانتقال من العمل الورقي إلى العمل الإلكتروني"، موضحاً أن "العمل جار على إطلاق منصة خدمات المتقاعدين من خلال تطبيق على الهاتف المحمول يتيح للمتقاعدين والموظفين المستمرين بالخدمة الاستعلام عن تفاصيل الراتب وآلية احتسابه، فضلاً عن إثبات حياة المتقاعدين والمقيمين خارج العراق".

وأشار إلى أن "الهيئة أطلقت منصة إلكترونية بالتنسيق مع الجهات المعنية في ما يخص صحة صدور شهادات الحياة والوكالات والوثائق التي ترد من خارج العراق عبر وزارة الخارجية"، منوهاً إلى أن "الهيئة مستمرة وجادة في تحويل الوثائق والخدمات الخاصة بها إلى إلكترونية".







