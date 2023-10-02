2023-10-02 19:10:05 - المصدر: ايرث نيوز

اعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، عن احالة مسودة مشروع تشغيل النزلاء والمودعين لمجلس الدولة بعد مصادقة وزير العدل خالد شواني، على المسودة. وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ”إيرث نيوز إن “شواني صادق على توصيات اللجنة الوزارية المكلفة باعداد مسودة مشروع تعليمات تشغيل النزلاء والمودعين وتم احالته الى مجلس الدولة لاستكمال الاجراءات الاصولية لإصدارها، وذلك استنادا الى […]

ظهرت المقالة العدل: احالة مسودة مشروع تشغيل النزلاء والمودعين لمجلس الدولة أولاً على ايرث نيوز.