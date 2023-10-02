2023-10-02 19:10:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ مثل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أمام محكمة في نيويورك؛ بتهمة أصوله العقارية، بحسب وسائل إعلام أمريكية. وقال ترامب للصحافيين أمام مبنى المحكمة إن المحاكمة “مهزلة”، وإن القاضي المكلف بها “وغد”، بحسب فرانس برس. ووجهت المدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس، المنتمية للحزب الديمقراطي، اتهامات لترامب بالمبالغة في تقييم أصوله بما يقدر […]

ظهرت المقالة ترامب يمثل أمام المحكمة في نيويورك أولاً على ايرث نيوز.