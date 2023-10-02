5 فقرات على جدول اعمال جلسة البرلمان ليوم الاربعاء

2023-10-02 20:10:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الدائرة الاعلامية البرلمانية، اليوم الإثنين (2 تشرين الأول 2023)، جدول اعمال جلسة مجلس النواب المقررة يوم الأربعاء المقبل.

ويتضمن جدول الاعمال تلقت "بغداد اليوم"، نسخة منه "التصويت على مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية والتصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم 7 لسنة 1997.

كما يتضمن الجدل سؤالاً شفاهيا موجه الى وزيرة الاتصالات، والقراءة الأول لمشروع قانون انضمام العراق الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيت المائدة لعام 2015.

وأدرجت رئاسة مجلس النواب بالجدول "تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون الانضمام الى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي".

وحددت الرئاسة الساعة الواحدة بعد الظهر موعداً لعقد الجلسة.

المصدر: بغداد اليوم







