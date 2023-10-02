السيستاني يتدخل لحل نزاع عشائري "كبير" في ذي قار (فيديو)

2023-10-02 20:15:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أوفد المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي السيستاني، يوم الإثنين، مبعوثاً عنه للتدخل في حل نزاع عشائري جنوب البلاد.

ونقل الوفد عن السيستاني قوله في رسالة لعشيرتي آل عمر والرميض على خلفية الأحداث الاخيرة "بعثت إليكم رسولي الخاص العلامة السيد محمد حسين العميدي لبذل المساعي الجليلة في صدد احتواء الازمة بين الطرفين".

واضاف المرجع الاعلى "المأمول من الطرفين الاستجابة لرسولنا الخاص، ووضع حد نهائي للازمة المفتوحة".

وتابع "ادعو للطرفين بالخير والبركة وان يدفع الله عنكم كل سوء ومكروه".

وفي غضون ذلك؛ أبلغ مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن القوات الامنية في قضاء الإصلاح شرقي محافظة ذي قار، باشرت برفع السواتر الترابية الموضوعة عند أطراف المدينة في القرى والأرياف بين عند الحدود الفاصلة بين مناطق عشيرتي آل عمر والرميض بواسطة (الشفلات) الحكومية.

ويشهد قضاء الإصلاح في محافظة ذي قار، توترا أمنيا بعد تجدد النزاع المسلح بين عشيرتي الرميض وال عمر.