2023-10-02 20:50:03 - المصدر: الفرات نيوز

نبارك لبافل طالباني تجديد انتخابه رئيساً للإتحاد الوطني الكردستاني خلال انعقاد المؤتمر الخامس للحزب، وفيما نبارك لأحبتنا في الإتحاد نجاح مؤتمرهم الأخير، كلنا ثقة بمضي هذا الكيان الوطني بذات النهج الوسطي المعتدل الذي اختطه الزعيم الراحل مام جلال طالباني (رحمه الله) والعمل مع باقي شركاء العملية السياسية بروح وطنية لصون التجربة الديمقراطية العراقية والمحافظة على النظام السياسي ، كما ونأمل أن تكون هذه المناسبة فأل خير لحلحلة الملفات العالقة بين حكومتي المركز والإقليم خدمة لشعبنا العراقي بجميع مكوناته وأطيافه.