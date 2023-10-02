المجلس الوزاري للاقتصاد يتخذ حزمة قرارات بشأن المطاحن.. ورفع كلفة مشروعين

2023-10-02 21:15:57 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اتخذ المجلس الوزاري للاقتصاد، في اجتماعه اليوم الإثنين (2 تشرين الأول 2023) حزمة قرارات بشأن المطاحن.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للمجلس تلقته "بغداد اليوم" ان "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس الجلسة التاسعة والعشرين لسنة ٢٠٢٣ للمجلس الوزاريّ للإقتصاد وناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول اعمال واتخذ القرارات التالية:

1- عدم منح موافقات واجازات جديدة للمطاحن ولمدة خمسة سنوات من تاريخ صدور القرار.

2- عدم ترويج معاملات نقل الملكية للموافقات والاجازات الا بعد اكمال التأسيس والتشغيل.

3- تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الصناعة والتجارة تقوم بالكشف الموقعي على الموافقات الممنوحة للمطاحن من قبل وزارة التحارة للتأكد من قيامهم بالمباشرة بالتنفيذ.

كما وافق المجلس على "زيادة كلفة مشروع انشاء تقاطع السويس المجسر في مركز محافظة نينوى وكذلك زيادة الكلفة الكلية لمشروع تأهيل وتوسيع مستشفى الامام علي (ع) في مدينة الصدر".





المصدر: بغداد اليوم