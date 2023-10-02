الإتحاد الآسيوي يلغي مباراة اتحاد جدة وسباهان الإيراني.. ويتحدث عن ضمان أمن جميع الاطراف

2023-10-02 21:15:58 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين (2 تشرين الأول 2023)، بيانًا حول مباراة اتحاد جدة السعودي ونادي سباهان الإيراني، التي كانت مقررة مساء اليوم، ضمن الجولة الثانية بمجموعات دوري أبطال آسيا.

وقال الإتحاد في بيان :"تم إلغاء مباراة المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا بين سباهان والاتحاد، التي كان من المقرر إقامتها على ملعب نقش جهان في أصفهان الليلة، بسبب ظروف غير متوقعة".

وأضاف: "يجدد الاتحاد الآسيوي التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين".

ونوه الى انه "سيتم الآن إحالة هذا الأمر إلى اللجان المختصة".

وكان فريق الاتحاد السعودي، رفض في وقت سابق اليوم الاثنين (2 تشرين الاول 2023)، الدخول إلى ملعب (نقش جهان) لمواجهة فريق سباهان الإيراني في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتأخر انطلاق مباراة الاتحاد ضد سباهان على ملعب نقش جهان، بعدما رفض الفريق السعودي الدخول إلى الملعب أو إجراء عمليات الإحماء قبل خوض اللقاء.

وأكد الإعلامي السعودي الموثوق ”منار شاهين” على أن فريق الاتحاد والجهاز الفني رفضوا حضور مباراة سباهان بسبب وجود تمثال قاسم سليماني عند مدخل نفق الملعب.

وأضاف شاهين، أن لاعبو الاتحاد حرصوا على إجراء الإحماء والتمارين الخاصة في غرفة تبديل الملابس دون الخروج إلى الملعب بسبب تواجد تمثال قاسم سليماني.

وأبلغ مسؤول الاتحاد المراقب الإداري الآسيوي بأن الفريق لن ينزل لأرض ملعب المباراة مال لم يتم إزالة كافة التماثيل الموجودة في مداخل الملعب.





المصدر: بغداد اليوم+ موقع الإتحاد الآسيوي