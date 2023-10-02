الاتحاد السعودي ينسحب من مباراته امام ساباهان الايراني بسبب تمثال سليماني

2023-10-02 21:15:58 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

رفض فريق الاتحاد السعودي، اليوم الاثنين (2 تشرين الاول 2023)، الدخول إلى ملعب نقش جهان لمواجهة فريق سباهان الإيراني في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتأخر انطلاق مباراة الاتحاد ضد سباهان على ملعب نقش جهان، بعدما رفض الفريق السعودي الدخول إلى الملعب أو إجراء عمليات الإحماء قبل خوض اللقاء.

وأكد الإعلامي السعودي الموثوق ” منار شاهين” على أن فريق الاتحاد والجهاز الفني رفضوا حضور مباراة سباهان بسبب وجود تمثال قاسم سليماني عند مدخل نفق الملعب.

وأضاف شاهين، أن لاعبو الاتحاد حرصوا على إجراء الإحماء والتمارين الخاصة في غرفة تبديل الملابس دون الخروج إلى الملعب بسبب تواجد تمثال قاسم سليماني.

وأبلغ مسؤول الاتحاد المراقب الإداري الآسيوي بأن الفريق لن ينزل لأرض ملعب المباراة مال لم يتم إزالة كافة التماثيل الموجودة في مداخل الملعب.

وينتظر الاتحاد القرار النهائي من الاتحاد الآسيوي خلال الدقائق القادمة سواء بتأجيل المباراة إلى موعد لاحق أو إلغاء اللقاء.

وكان الاتحاد قد نجح في الانتصار في اللقاء الأول بالجولة الأولى على فريق أجمك بثلاثية نظيفة، فيما تعادل فريق سباهان أمام فريق القوة الجوية العراقي بهدفين لكل فريق.

المصدر: وكالات