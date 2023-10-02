2023-10-02 21:20:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / وسط ظروف غامضة، وعديد من علامات الاستفهام، عثرت الشرطة المحلية مساء الاثنين، على جثة رجل عراقي يحمل الجنسية السويدية مقتولاً داخل غرفته في أحد فنادق العاصمة بغداد.

وعلمت وكالة شفق نيوز، أن الأجهزة الأمنية، تلقت إخباراً من صاحب فندق "دجلة الخير" ضمن منطقة السعدون وسط بغداد، بوجود حادثة وفاة مشتبه بها داخل الفندق.

وعند وصول أفراد الأمن إلى الفندق ودخول الغرفة، تبين وجود مواطن عراقي يحمل الجنسية السويدية مقتولاً برصاصة في رأسه، من سلاح "مسدس" موضوع على جسده.

وبحسب إفادة صاحب الفندق، فإن القتيل نزل في الفندق منذ يوم أمس، وتناول وجبة الفطور صباح اليوم، ولم يغادر غرفته بعدها.

الشكوك دفعت أفراد الأمن، إلى توقيف صاحب الفندق، لغرض التعمق بالتحقيقات، والتأكد ما إذا كانت الحالة جنائية أم انتحار.