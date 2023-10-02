2023-10-02 21:30:06 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون)، اليوم الاثنين، مساعد الرئيس الروسي ( ايغور ليڤيتين)؛ لوضع اللمسات النهائية على مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين هيئة النزاهة الاتحادية ومكتب الإدعاء العام المعني بمكافحة الفساد في روسيا الاتحادية.واكد القاضي، خلال لقائه في مقر الهيئة (ايغور ليڤيتين) مساعد الرئيس الروسي والسفير الروسي لدى العراق ايلبروس […]

ظهرت المقالة مباحثات بين العراق وروسيا بشأن مذكرة التفاهم المزمع ابرامها في مجال مكافحة الفساد أولاً على ايرث نيوز.