اختلاف بنتائج العد والفرز.. جبهة سياسية تتحدث عن "خلل خطير" في المحاكاة الثانية بكركوك

2023-10-02 22:00:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت جبهة تركمان العراق الموحد، اليوم الإثنين (2 تشرين الأول 2023)، عن وجود اختلاف بنتائج العد والفرز الإلكتروني واليدوي في عملية المحاكاة الثانية في محافظة كركوك.

وأفاد بيان للجبهة تلقته "بغداد اليوم" ان "مركز الخبرة الانتخابية للدراسات والتدريب كشف اخطاء عملية المحاكاة الثانية التي اجرتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم 25 ايلول في عموم المحافظات".

واستند المركز في بيانه بحسب الجبهة "على مبادرة الاستفسار التي قدمتها قائمة جبهة تركمان العراق الموحد حول اختلاف النتائج بين اجهزة العد والفرز الإلكتروني وبين عملية العد والفرز اليدوي الذي حدث في محافظة كركوك".

ودعا المركز "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى إصلاح الخلل حفاظًا على مصداقية الانتخابات ومنع الارتباك، وعدم تكرار حالة تشكيك الذي رافق الانتخابات في عامي 2018 و 2021".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أشرف في 25 من أيلول الماضي على عملية المحاكاة الثانية لمفوضية الانتخابات الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

وعملية المحاكاة التي جرت تشمل 920 مركزاً انتخابياً في عموم العراق، بما فيها إقليم كردستان العراق.

وقالت المفوضية ان المحاكاة "هي عملية إلكترونية بالكامل، لا دور فيها للعامل البشري، حيث جرى التحقق والتأكد من موثوقية الأجهزة وفق القانون، من خلال برامج المفوضية والشركات الفاحصة" مشيرة الى أن "حضور ممثلي الكيانات والقوى السياسية، لأجل الاطمئنان وفحص سلامة إجراء العملية الانتخابية من قبل المشاركين".





المصدر: بغداد اليوم