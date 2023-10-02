العراق وروسيا يبرمان مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد ومنع انتشاره

2023-10-02 22:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون)، اليوم الاثنين، إبرام مذكرة تفاهم مع روسيا في مجال مكافحة الفساد ومنع انتشاره واسترداد المطلوبين والأموال المنهوبة من خارج العراق.وقال بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):ان" رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) استقبل مساعد الرئيس الروسي ( ايغور ليڤيتين)؛ لوضع اللمسات النهائية على مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين هيئة النزاهة الاتحادية ومكتب الادعاء العام المعني بمكافحة الفساد في روسيا الاتحادية".وأكد حنون خلال لقائه في مقر الهيئة (ايغور ليڤيتين) مساعد الرئيس الروسي والسفير الروسي لدى العراق ايلبروس كوتراشيف والوفد المرافق لهما، على أن ابرام مذكرة التفاهم مع روسيا الاتحادية يأتي في مجال تفاعل الهيئة مع البرنامج الحكومي في مجال مكافحة الفساد ومنع انتشاره واسترداد المطلوبين والأموال المنهوبة من خارج العراق، لافتاً إلى "المعوقات والصعوبات التي تعترض الأجهزة الرقابيَّة العراقيَّة في ميدان استرداد المتهمين الحاملين لجنسيات أخرى يمكن تذليلها من خلال ابرام مذكرات التفاهم الثنائية مع الأجهزة النظيرة في تلك الدول".وتابع البيان، أن" (ايغور ليڤيتين) أبدى استعداد بلاده للتعاون مع العراق في مواجهة الفساد وملاحقة مرتكبيه وإعادة المطلوبين والأموال المنهوبة للعراق، وتبادل الخبرات وتقديم المساعدة القانونيَّة، مبيناً أن "العمل الرقابي - لا سيما عمل هيئة النزاهة الاتحادية – صعب ويتطلب الدعم؛ لافتا إلى أن طبيعة العمل الرقابي يجعل من الفاسدين يضمرون العداء لتلك الأجهزة ويحاولون إعاقة عملها".وختم البيان أن" الطرفين اتفقا على مد أواصر التعاون، والتنسيق المشترك، وتبادل الخبرات، والاطلاع على التجربة الروسية في مجال منع الفساد ومكافحته والإسراع في إبرام مذكرة التفاهم المذكورة".