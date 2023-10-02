الشيخ الخزعلي ومعاون رئيس روسيا يبحثان العلاقات التأريخية بين البلدين

2023-10-02 22:05:03 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي مع معاون رئيس جمهورية روسيا الاتحادية إيگور ليڤيتين، اليوم الاثنين، العلاقات التأريخية بين البلدين.وقال المكتب الإعلامي للأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"الشيخ قيس الخزعلي استقبل بمكتبه في بغداد "إيگور ليڤيتين" معاون رئيس جمهورية روسيا الاتحادية والوفد المرافق له، المكوّن من سفير جمهورية روسيا الاتحادية في العراق "ايلبروس كوتراشيف"، ومجموعة من المستشارين في الكرملين".وأضاف البيان، أن" اللقاء، بحث العلاقات التأريخية بين البلدين، وسبل تطوير التعاون المشترك في ظل حالة الاستقرار الملحوظة التي يشهدها العراق حالياً".وأشار، إلى أن" ليڤيتين من جهته، أكد رغبة بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون بين البلدين، متمنياً للعراق حكومةً وشعباً دوام الأمن والاستقرار، ممّا يساعد على تنمية العلاقات وزيادة آفاق التعاون الاقتصادي بأفضل السبل".