رئيس الوزراء يعود إلى بغداد بعد مشاركته في حفل افتتاح معرض إكسبو قطر

2023-10-02 22:05:03 - المصدر: واع

بغداد - واععاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، إلى بغداد بعد مشاركته في حفل افتتاح معرض إكسبو قطر.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عاد إلى العاصمة بغداد بعد مشاركته في حفل افتتاح معرض إكسبو قطر 2023- 2024".