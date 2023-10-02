سائحة بريطانية تتقدم بشكوى ضد عراقي حاول اغتصابها في البصرة

2023-10-02 22:15:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم الاثنين، بأن سائحة بريطانية تقدمت بشكوى ضد مواطن عراقي قالت إنه حاول اغتصابها في غرفتها المستأجرة في أحد فنادق البصرة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "مفارز الامن السياحي الى مركز شرطة العزيزية بمحافظة واسط جلبت المشتكية (أ.ج.و) بريطانية الجنسية تولد 1979 عملها موظفة في منظمة حماية الأشجار والغابات تسكن المملكة المتحدة مدينة كلنث، وتم تدوين أقوالها ابتدئيا بواسطة مترجم اصطحبها عند دخولها الى جمهورية العراق لغرض السياحة".

وأضاف المصدر؛ أن "المشتكية ادعت بتاريخ 28 / 9 / 2023 حضرت إلى محافظة البصرة وسكنت في فندق أطلس السياحي الواقع في شارع الاستقلال وفي صباح هذا اليوم تناولت وجبة الإفطار في صالة الفندق وتوجهت الى الغرفة التي تقيم فيها وتفاجئات وجود المشكو منه (م.أ) تولد 2004 يسكن السراجي الذي يعمل عامل خدمة في الفندق أعلاه داخل الغرفة خلف باب الغرفه وقام بخلع سرولها وملابسها الداخلية ومسكها من فمها محاولا اغتصابها وقام بالتقاط صورة بواسطة هاتفه النقال".

وبحسب المصدر؛ أن المشتكية البريطانية تابعت اقوالها إنه "عندما سمع (المعتدي) صوت بعض الاشخاص في الممر لاذ بالفرار"، مشيرا إلى انه "تم ضبط الملابس الداخلية للمشتكية أعلاه، وتم ارسالها الى المستشفى التعليمي لغرض المعالجة لوجود كدمات في فمها وتم تشكيل فريق عمل للتحري عن المشكو منه".