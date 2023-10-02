2023-10-02 22:20:25 - المصدر: ايرث نيوز

بسم الله الرحمن الرحيم في الوقت الذي نسعى إلى تعزيز الأمن والاستقرار في بلدنا العزيز، وتعزيز الأواصر والتلاحم بين أبناء شعبنا، وإبعاد كل أشكال الغلو والتطرف الدخيلة على مجتمعاتنا، يعود الخطاب المتشنج والمؤسف والمعيب إلى الساحة السياسية من بعض الذين يحاولون تدوير أنفسهم عبر القفز على الواقع وتبني خطاب الكراهية وتصريحات إعلامية سيئة، وهذا ما […]

ظهرت المقالة عليه مراجعة خطاباته.. كتلة الحلبوسي تطالب بتقديم العبادي إلى المحاكم الدولية أولاً على ايرث نيوز.