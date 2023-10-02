2023-10-02 22:20:25 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن استمرار ملاكاتها العاملة بفروعها ومواقعها تجهيز المطاحن بخلطات الحنطة المقررة للحصة السابعة مع اجراء المناقلات لتعزيز خزين المواقع. وقال مدير عام الشركة حيدر نوري الكرعاوي في بيان تلقته ايرث نيوز: إن “ملاكات فرع سايلو كربلاء ومركز تسويق ال بدير في الديوانية وسايلو […]

ظهرت المقالة التجارة: استمرار مواقع شركة الحبوب بعملية تجهيز المطاحن بخلطات الحنطة المقررة للحصة السابعة أولاً على ايرث نيوز.