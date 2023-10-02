2023-10-02 22:20:25 - المصدر: ايرث نيوز

أفادت وكالة “فارس” بأن الأمن الإيراني تمكن من ضبط معدات تجسس أمريكية في محافظة سيستان وبلوشستان بجنوب شرق البلاد. وأوضحت “فارس” أن أجهزة الأمن الإيرانية صادرت معدات اتصالات وستارلينك (الانترنت الفضائي) تابعة لجهاز تجسس أجنبي، كانت معدة لتوفيرها لبعض عملاء هذا الجهاز بهدف إعادة إنتاج الفوضى في زاهدان. وحسب ما ذكرت “فارس”، كان جهاز التجسس الأجنبي المذكور قد […]

ظهرت المقالة الأمن الإيراني يضبط معدات تجسس أميركية جنوب شرقي البلاد أولاً على ايرث نيوز.