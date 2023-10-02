تفوق سلة مصر في اليوم الثاني من البطولة العربية للأندية

2023-10-02 22:30:04 - المصدر: العربي الجديد

تواصلت الاثنين، مباريات البطولة العربية للأندية لكرة السلة، في نسختها الـ35، والتي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة من 1 أكتوبر/ تشرين الأول حتى يوم 12 من الشهر نفسه، ويسعى خلالها فريق الكويت الكويتي للمحافظة على لقبه الذي حققه في نسخة العام الماضي.

وفي أولى مباريات اليوم الثاني، انتصر السيب العماني على صاحب الأرض فريق الأهلي القطري بنتيجة 75-58، كما حقق فريق دجلة الجامعة العراقي الفوز على نادي مجد طنجة المغربي بنتيجة 95-74.

وفي الدفعة الثانية من المباريات، انتصرت الفرق المصرية الاتحاد السكندري على اتحاد العاصمة الجزائري بنتيجة 89-53، وفاز الأهلي على الاتحاد الليبي في مباراة مثيرة بنتيجة 65 مقابل 55.

وأكد فريق الكويت الكويتي عزمه على التألق في هذه البطولة، بعد أن حقق انتصاراً عريضاً على المحرق البحريني بنتيجة 82 مقابل 61، في الوقت الذي هزمت فيه جمعية سلا المغربية، نادي وحدة صنعاء اليمني بنتيجة عريضة أخرى استقرت على 96-64.