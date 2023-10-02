مجلس الخدمة يرسل بيانات حملة الشهادات لأربع وزارات

2023-10-02 23:00:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الإثنين (2 تشرين الأول 2023) إرساله بيانات حملة الشهادات لأربع وزارات.

وأكد مجلس الخدمة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "إرسال بيانات حملة الشهادات العليا والاوائل/ الوجبة الثانية إلى وزارات التعليم والتربية والاتصالات والنفط وديواني الوقف السني والشيعي بعد الانتهاء من التحديث الأخير".

وأشار الى "اعتماد قاعدة البيانات النهائية للمشمولين تمهيداً لإرسالها لديوان الرقابة المالية لإجراء التقاطع الوظيفي وحصر الأعداد بالتقديم على الاستمارة الثانية للمشمولين بقانوني 59 و67".

المصدر: بغداد اليوم