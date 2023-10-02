2023-10-02 23:05:59 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت قيادة شرطة بابل، عن تفاصيل "جريمة مروعة" جنوب المحافظة واعتقال متهم فيها.

وأفاد بيان لقيادة الشرطة تلقته "بغداد اليوم"، انه "تم إلقاء القبض على منفذ جريمة مروعة خلال ٢٤ ساعة، ضحاياها عائلة مغدورة متكونة من ستة أفراد بينهم أطفال قضوا حرقاً بناحية المدحتية جنوب المحافظة".

وأوضح، انه "بعد الأخبار عن حادث نشوب حريق منزل لأسباب مجهولة، وللشك الحاصل تم تكوين فريق عمل بإشراف قائد شرطة المحافظة اللواء خالد تركي الشمري وضم مدير قسم المكافحة ونخبة من ضباط القسم وقسم شرطة الحمزة الغربي وجهاز الأمن الوطني بابل وقسم التقنيات والمعلوماتية بابل وخلية الصقور الاستخبارية بابل ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب بابل بالتنسيق مع السلطة القضائية".

وأضاف البيان، أن "الفريق تمكن وخلال 24 ساعة من وقوع الجريمة من القبض على الجاني مختبأ في بغداد بالتعاون مع شرطة العاصمة المختصة، تم اقتياد الجاني الى محافظة بابل ولا زال التحقيق مستمراً لمعرفة تفاصيل اكثر عن ملابسات الحادث".

وكانت وسائل الاعلام المحلية قد تناقلت خبر وفاة عائلة من 6 افراد في حريق منزل ببابل، نتيجة تماس كهربائي في اسلاك جهاز التبريد في المنزل.





المصدر: بغداد اليوم