سائحة بريطانية تتعرض لمحاولة اغتصاب في فندق بالبصرة

2023-10-02 23:05:59 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

افاد مصدر امني في محافظة البصرة، اليوم الاثنين (2 تشرين الاول 2023)، بتعرض سائحة بريطانية لمحاولة "اغتصاب" داخل فندق في المحافظة من قبل عامل خدمة محلي.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "مفارز الامن السياحي، جلبت الى مركز شرطة العزيزية المشتكيه (أ.ج.و) بريطانية الجنسيه تولد 1979 تعمل موظفة في منظمة حماية الاشجار والغابات تسكن المملكة المتحدة البريطانية مدينة كلنث دونت"، مبيناً ان "المشتكية، دونت اقوالها ابتدائيا بواسطة "مترجم" الذي اصطحبها عند دخولها الى جمهورية العراق لغرض السياحة".

واضاف، ان "السائحة ادعت بتاريخ 28 ايلول 2023، حضورها إلى محافظة البصرة والسكن في فندق اطلس السياحي الواقع في شارع الاستقلال، وفي صباح ذلك اليوم تناولت وجبة الإفطار في صالة الفندق وتوجهت الى الغرفة التي تقيم فيها وتفاجأت وجود المشكو منه (م.أ) تولد 2004 الذي يسكن منطقة السراجي الذي يعمل عامل خدمة في الفندق أعلاه داخل الغرفة خلف باب الغرفة"،

وتابع: "قام (م.أ) بخلع سروالها وملابسها الداخلية ومسكها من فمها محاولا اغتصابها وقام بالتقاط صورة بواسطة هاتفه النقال، وعندما سمع صوت بعض الاشخاص في الممر لاذ بالفرار"، لافتاً الى انه "تم ضبط الملابس الداخلية للمشتكية، فيما تم ارسال (أ.ج.و) الى المستشفى التعليمي لغرض العلاج لوجود كدمات في فمها، بعدها تم تشكيل فريق عمل للتحري عن المشكو منه".





المصدر: بغداد اليوم



