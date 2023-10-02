2023-10-02 23:20:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة الرفاع البحريني والزوراء بكأس الاتحاد الآسيوي. وتواجه الفريقان على ملعب الرفاع لحساب مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات. وسجل الزوراء أولاً عن طريق ميثم جبار في الدقيقة الخامسة، فيما عدل الرفاع النتيجة فينيسيوس فارغاس في الدقيقة 77. وبهذا التعادل وصل رصيد الزوراء إلى نقطة واحدة في […]

ظهرت المقالة الزوراء يتعادل مع الرفاع البحريني في كأس الاتحاد الآسيوي أولاً على ايرث نيوز.