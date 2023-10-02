إنقاذ سائحة بريطانية من محاولة اغتصاب في البصرة

2023-10-02 23:20:05 - المصدر: ايرث نيوز

تمكنت الشرطة العراقية، اليوم الاثنين، من انقاذ فتاة بريطانية من محاولة اغتصاب في محافظة البصرة. وعلمت إيرث نيوز، من مصدر أمني، أن “مفارز الامن السياحي الى مركز شرطة العزيزية بمحافظة واسط جلبت المشتكية (أ.ج.و) بريطانية الجنسية تولد 1979 عملها موظفة في منظمة حماية الأشجار والغابات تسكن المملكة المتحدة مدينة كلنث، وتم تدوين أقوالها ابتدئيا بواسطة مترجم […]

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