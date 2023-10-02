الداخلية والنزاهة النيابية تتفقان على تشكيل لجنة فرعية تتابع عمل دوائر الوزارة

2023-10-02 23:50:16 - المصدر: واع

بغداد – واعأتفق وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ورئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي على تشكيل لجنة فرعية تتابع عمل دوائر الوزارة.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، استقبل رئيس لجنة النزاهة زياد الجنابي وعدداً من أعضاء اللجنة".وأكد رئيس اللجنة وأعضاؤها، بحسب البيان، أن "هدف هذه الزيارة دعم وتطوير عمل الوزارة وتصحيح المسار في الأمور التي تحتوي على مخالفات قانونية، في حين ثمنوا الخطوات التي تقوم بها وزارة الداخلية بالوقت الحالي للنهوض بعمل دوائرها الأمنية والخدمية. "وأشار البيان الى انه " تم الاتفاق على تشكيل لجنة فرعية تتابع عمل دوائر الوزارة خلال 30 يوماً في مواضيع العقود السابقة والحالية والخدمات التي تقدمها مفاصل وتشكيلات الوزارة للمواطن".من جانبه، أكد الوزير، وفقا للبيان، أن "أبواب الوزارة مشرعة أمام عمل هذه اللجنة، مبيناً أن جميع المفاصل سوف تقدم الدعم والمساندة لإنجاح عملهم الذي يصب في مصلحة الجميع. "وشدد على أن "جهود الوزارة مستمرة بدعم مراكز الشرطة وتطويرها وتعزيز أمن الحدود ومكافحة المخدرات وتوفير جميع المستمسكات الثبوتية للمواطنين في دوائر الأحوال المدنية".