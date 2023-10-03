2023-10-03 00:05:08 - المصدر: واع

بغداد – واعتعادل فريق نادي الزوراء مع مستضيفه فريق الرفاع البحريني بهدف لمثله ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس الاتحاد الآسيوي ويحصد اول نقطة له في البطولة.وسجل لفريق الزوراء ميثم جبار في الدقيقة 5 من المباراة بينما عادل الرفاعي عن طريق فاركاس في الدقيقة 77 من المباراة.وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده الى نقطة واحدة في المركز الثالث بينما الرفاع رفع رصيده الى اربع نقاط في المركز الأول.