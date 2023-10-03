2023-10-03 00:05:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر أمني، مساء اليوم الإثنين (2 تشرين الأول 2023)، تفاصيل جديدة عن "مزاعم اغتصاب السائحة البريطانية" في محافظة البصرة.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان عامل المطبخ في الفندق الذي تقطنه السائحة البريطانية في البصرة، أدعت اغتصابها وتصويرها من قبل العامل ولاذ بالفرار" مشيرا الى "تشكيل فريق عمل أمني وتعميم مواصفات العامل لتتمكن قوة أمنية من اعتقاله".

ودونت القوة افادة العامل المتهم بحسب المصدر "بأنه كان يزاول عمله في الفندق وشاهد المشتكية البريطانية وتحدث معها وتبادلا ارقام الهواتف وقام بمراسلتها من خلال تطبيق الواتساب وأرسل لها عبره رسائل بواسطة برنامج المترجم ليحصل اتفاق بينهم على ممارسة الجنس".

وأشار الى "قيام المشتكية البريطانية باعطاء العامل (كارت) فتح الغرفة التي تقطن بها ليدخل العامل بالفعل الى الغرفة، ومن ثم حضرت البريطانية ومارس معها الجنس برضاها وقام (المتهم) بالتصوير اثناء الممارسة بواسطة هاتفه وعندما انتهيا طلبت منه مسح التصوير من الهاتف وامتنع عن ذلك وقام بضربها على فمها".

وكان مصدر أمني في محافظة البصرة، أفاد في وقت سابق اليوم الاثنين، بتعرض سائحة بريطانية لمحاولة "اغتصاب" داخل فندق في المحافظة من قبل عامل خدمة محلي.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "مفارز الامن السياحي، جلبت الى مركز شرطة العزيزية المشتكيه (أ.ج.و) بريطانية الجنسيه تولد 1979 تعمل موظفة في منظمة حماية الاشجار والغابات تسكن المملكة المتحدة البريطانية مدينة (كلنث دونت)"، مبيناً ان "المشتكية، دونت اقوالها ابتدائيا بواسطة "مترجم" الذي اصطحبها عند دخولها الى العراق لغرض السياحة".

واضاف، ان "السائحة ادعت بتاريخ 28 أيلول 2023، حضورها إلى البصرة والسكن في فندق اطلس السياحي الواقع في شارع الاستقلال، وفي صباح ذلك اليوم تناولت وجبة الإفطار في صالة الفندق وتوجهت الى الغرفة التي تقيم فيها وتفاجأت وجود المشكو منه (م.أ) تولد 2004 الذي يسكن منطقة السراجي ويعمل عامل خدمة في الفندق المذكور داخل الغرفة خلف باب الغرفة"،

وتابع المصدر ان "المتهم (م.أ) قام بخلع سروال السائحة وملابسها الداخلية ومسكها من فمها محاولا اغتصابها وقام بالتقاط صورة بواسطة هاتفه النقال، وعندما سمع صوت بعض الاشخاص في الممر لاذ بالفرار"، لافتاً الى انه "تم ضبط الملابس الداخلية للمشتكية، فيما تم ارسال (أ.ج.و) الى المستشفى التعليمي لغرض العلاج لوجود كدمات في فمها، بعدها تم تشكيل فريق عمل للتحري عن المشكو منه".





المصدر: بغداد اليوم