2023-10-03 00:10:04 - المصدر: ايرث نيوز

شهدت العاصمة الفرنسية باريس الساعات الماضية انتشار موجة من بق الفراش في الأماكن العامة والخاصة. ونشر فرنسيون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توثق انتشار البق في دور السينما ووسائل المواصلات مثل القطارات. وأدى انتشار البق إلى إثارة الجدل في فرنسا، بعد أن دعت بلدية باريس إلى التصدي لهذه الحشرات، قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية التي […]

ظهرت المقالة بق الفراش يغزو باريس.. رعب الخمسينيات يعود من جديد أولاً على ايرث نيوز.