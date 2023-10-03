2023-10-03 00:10:04 - المصدر: ايرث نيوز

كشف مصدر أمني اليوم الاثنين، عن ملابسات حادثة اغتصاب السائحة البريطانية من قبل عامل عراقي في محافظة البصرة. وقال المصدر لوكالة إيرث نيوز؛ أنه “تم تشكيل فريق عمل وتعميم مواصفات العامل وتمكنت قوة امنية من اعتقالها ودونت افادته”. واضاف انه “جاء في افادة المتهم أنه عندما كان العامل يزاول عمله في الفندق وشاهد المشتكية البريطانية […]

ظهرت المقالة المتهم مارس الجنس معها بالتراضي.. الكشف عن ملابسات حادثة اغتصاب السائحة البريطانية في البصرة أولاً على ايرث نيوز.