بسبب اعتراضه على حكم مباراة كرة قدم.. مقتل "مشجع" نجفي طعنا بالسكين

2023-10-03 00:45:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف الاشرف، اليوم الإثنين، بمقتل شاب نجفي في إحدى ساحات كرة القدم بالمحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن "شجاراً اندلع بين فريقين في إحدى ملاعب كرة القدم بقضاء المناذرة في محافظة النجف، وانتهى بمقتل احد المشجعين الحاضرين طعناً بسكين حادة".

وبين المصدر، ان "الخلاف اندلع بين الطرفين بسبب حكم المباراة وقراراته في اللعبة، بحسب المصدر"، لافتا إلى أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما قامت بملاحقة الجناة بالحادث".