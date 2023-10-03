رونالدو يقود النصر إلى الفوز بهدف عالمي في ليلة خسارة السد والدحيل

2023-10-03 01:00:05 - المصدر: العربي الجديد

قلب نادي النصر السعودي هزيمته بهدف لصفر فوزاً بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعته الاثنين على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، بفريق استقلال طهران الإيراني، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا.

وبادر الضيوف بالتسجيل في الدقيقة 44 عبر قدمي اللاعب العاجي سينين سيبايي إثر خطأ دفاعي، لكن كريستيانو رونالدو عدل النتيجة في الدقيقة 66 بهدف عالمي، ثم أضاف البرازيلي تاليسكا هدفين في الدقيقتين 72 و77، ليمنح فريقه الفوز الثاني في المسابقة.

ولم يكتف رونالدو بهذا الهدف، بل أبهر الجماهير بمهاراته العالية، وحركاته الفنية التي أسعدت الجماهير وأحرجت لاعبي الفريق المنافس.

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مهارة الأسطورة كريستيانو رونالدو وكبري لاعب استقلول ?????pic.twitter.com/Y5oDaO8ow9 — نواف التميمي ?. (@Nawaf_STATS) October 2, 2023

وتلقى الفريقان القطريان السد والدحيل خسارتين مفاجئتين، حيث انهزم زملاء بغداد بونجاح خارج أرضهم أمام ناساف كارشي الأوزبكي بنتيجة 3-1.

وفرض الأوزبكيون سيطرتهم على المباراة، بعد أن سجل شوكروب نوروليف الهدف الأول في الدقيقة 29، قبل أن يضيف أمونوف أزيبيك هدفين في الدقيقتين 46 و58، في حين سجل خورخي بوعلام الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 83 من المواجهة التي طرد فيها الحكم لاعب السد أكرم عفيف في الدقيقة 87، بعد جمعه إنذارين.

وتلقى الدحيل على أرضه خسارة مفاجئة أمام برسيبوليس الإيراني بنتيجة 1-0، وقد سجل الهدف أوميد علي شاه في الدقيقة 63 من المباراة التي دارت على ملعب عبد الله بن خليفة.

وفي مواجهة عربية، فاز الشارقة الإماراتي على نادي الفيصلي الأردني بهدف من دون رد، سجله النجم المالي الجديد للفريق موسى ماريغا بعد تمريرة رائعة من البوسني بيانيتش.