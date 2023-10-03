أنشيلوتي: وضعية مودريتش مثيرة للدهشة

2023-10-03 08:30:08 - المصدر: واع

متابعة - واعنفى المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي وجود أي مشكلة مع لاعبه لوكا مودريتش قبل مواجهة نابولي اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "ستكون مباراة صعبة، ربما الأصعب في المجموعة، قميص ريال مدريد يعني الكثير بالنسبة لنا وخصوصا بالنسبة للخصم".وبسؤاله عن بيلينجهام، وإذا كان الأفضل في العالم حالياً، علق: "أعتقد أنه تكيف بشكل جيد جداً، يظهر جميع القدرات التي يمتلكها، ليس من المهم إذا تم تصنيفه الأفضل أم لا، بالنسبة لي لدينا أفضل فريق في العالم، يجب أن نحتفظ بتلك الحماسة والرغبة، نحن سعداء بوجوده معنا".وعن تواجد مودريتش كبديل، أوضح: "من المثير للدهشة إلى حد كبير أنه ليس لديه نفس الدور والوضعية كما كان في الماضي، لعب المباراة الأولى في دوري أبطال أوروبا وكذلك الديربي".وتابع: "في المباراتين الأخيرتين لم يشارك بسبب المنافسة الشديدة في وسط الملعب، يجب على بعض اللاعبين الجلوس على دكة البدلاء، ليست هناك مشكلة بيننا، لدي احترام كبير له، لكن في بعض الأحيان يتعين علي اتخاذ قرارات صعبة".وحول النقاش مع مودريتش عن وضعه الجديد، أثناء تجديد عقده، أجاب: "لا يوجد شيء جديد، لا أعرف كيف أشرح ذلك، إنه مجرد قرار فني يمكن أن يتغير غداً أو في المباريات المقبلة، في كل مباراة هناك شخص يجلس على دكة البدلاء، لدينا (7) لاعبين وسط وفقط (4) يلعبون، وعندما أشرك (5) تأتي الانتقادات، من الأفضل الاكتفاء بـ(4)".المصدر: كورة