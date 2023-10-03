2023-10-03 08:35:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افادت قيادة شرطة محافظة الأنبار، يوم الثلاثاء، بتفكيك شبكة تمجّد حزب البعث العربي الاشتراكي المحظور بالعراق وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت القيادة في بيان لها، أنه "ومن خلال المتابعة وجمع المعلومات وتكثيف الجهد الاستخباري تم الاطاحة بشبكة من الاشخاص الذين كانوا يحاولون العبث بأمن المحافظة، ويروجون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أعمال تخريبية من خلال رفع الصور والشعارات لنظام البعث المقبور".

وأضاف البيان أن أفراد الشبكة كانوا "يدعون الشباب للتجمع في الأماكن العامة لتعكير صفو الأمن والعبث بأمن المحافظة مستغلين الاحتفال باليوم الوطني للبلاد".

وأكدت الشرطة في بيانها أنه "لاتزال الجهود والمتابعات مستمرة للقبض على المشتركين والمتعاونين معهم، والى كل من تسول له نفسه العبث والمساس بأمن محافظة الأنبار".

هذا ولم يشر البيان إلى عدد عناصر الشبكة بالرقم، واكتفى بتلك التفاصيل فقط.

وكان مجلس النواب العراقي قد أقرّ في شهر تموز/يوليو العام 2016 مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.

وحكم الحزب قرابة أربعة عقود من الزمن في العراق تصدى في معظم هذه الفترة لرأس هرم السلطة الرئيس السابق صدام حسين قبل أن تطيح به الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في حرب الخليج الثالثة في العام 2003.

وقد ارتكب نظام البعث في عهد "حسين" العديد من الجرائم التي صنفتها المحكمة الجنائية المختصة في العراق على أنها "جرائم إبادة جماعية"، وقد قضت بالحكم على الرئيس الراحل وعلى المسؤولين المقربين منه بعقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت.