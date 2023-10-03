2023-10-03 08:40:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بياناً هنأ فيه الشعب العراقي كافة بمناسبة العيد الوطني لجمهورية العراق.

وقال السوداني في بيانه "دائماً كان العراق أرضاً مشعّة بمعاني الحضارة على العالم أجمع، مثلما كان البقعة التي يُصنع فيها التاريخ، وتسجِّل البشرية فيها خطواتها نحو التقدّم، لذا فإنّ ظهور الدولة العراقية الحديثة، وانضمامها إلى عصبة الأمم، جاء استمراراً لهذا العنفوان الحضاري والثقافي الفاعل والمؤثر".

وأضاف أنه "في عيده الوطني، سيبقى العراق، ركيزةً من ركائز الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة والعالم، وجسراً تتلاقى فيه الحضارات والثقافات، ويبقى العراقيون صنّاعاً مَهرةٌ للسلام والطمأنينة، ومحاربين أشدّاء للظلام والتخلف"، مردفا بالقول "ومن هذا المعنى، سنواصل العمل على أن يكون العراق هو الغاية والهدف، يتقدم على كلّ اعتبار، ويسمو فوق كلّ ضرورة".