2023-10-03 09:20:06 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفادت صحيفة أمريكية بأن التهديد بسحب الدعم الأمريكي لأوكرانيا، يدعو إلى التشكيك في قدرة أوروبا على حل هذه المشكلة بسبب مشاكلها الاقتصادية وضعف صناعة الدفاع لديها. وقالت الصحيفة: “يواجه الزعماء الأوروبيون سؤالًا كانوا يأملون في تجنبه: إذا رفضت الولايات المتحدة القيام بدور قيادي في دعم أوكرانيا، فهل ستتمكن (الدول الأوروبية) من سد هذه […]

ظهرت المقالة صحيفة: الدول الأوروبية ليست واثقة من قدرتها على مساعدة أوكرانيا أولاً على ايرث نيوز.