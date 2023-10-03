2023-10-03 09:45:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني بمحافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، باندلاع نزاعين عشائريين بناحيتي كميت والسلام أحدهما أُستُخدمت فيه الصواريخ.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن " نزاعا عشائريا اندلع بين عشيرتين بناحية كميت في محافظة ميسان، وأُستُخدمت فيه الاسلحة المتوسطة والخفيفة، حيث تسبب بمقتل شخص واحد على الأقل"، مبينا ان " النزاع وقع بين الطرفين بسبب خلافات ثأر قديمة بينهما".

وأضاف المصدر، ان " نزاعا عشائريا (عنيفا) بين عشريتين في ناحية السلام الحدودية بين محافظتي ميسان وذي قار، أُستخدمت فيه الاسلحة الثقيلة كالصواريخ والهاونات "، موضحا ان" النزاع توقف بين الطرفين بسبب تدخل القوات الامنية بفتح النار ضد الطرفين، حيث قامت لاحقاً بعمليات دهم وتفتيش لمنازل المتشاجرين بحثا عن الأسلحة ".

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلاح والاشتباك فيما بينهم وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والآخر.