صلاح يضع "خطة خاصة" لفوز الكهرباء على اهلي حلب في الجولة الثانية لكأس الاتحاد الاسيوي

2023-10-03 09:55:19 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يخوض فريق الكهرباء، اليوم الثلاثاء، مباراته الثانية في كأس الاتحاد الآسيوي أمام فريق أهلي حلب السوري في الدور الثاني لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على ملعب نادي الوحدة السعودي، فيما حدد الكادر التدريبي "خطة خاصة" للمباراة للظفر بنقاطها الثلاث.

وقال مدرب الكهرباء لؤي صلاح في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "فريق الكهرباء جاهز للقاء اليوم وسيكون هدفنا كسب نقاط اللقاء وتحقيق الفوز على نادي أهلي حلب السوري".

واضاف انه "وضع خطة خاصة تتناسب مع وضع مباراة اليوم"، مبيناً أنه "حدد التشكيلة الأنسب للاعبين الذين سيواجهون الفريق المنافس".

واشار الى انه "دعا اللاعبين الى رفع حاجز القلق والارتباك والتردد، وأن يلعبوا وهم واثقون من انفسهم لتقديم مستوى جيد يليق باسم النادي والكرة العراقية، وتحقيق الفوز في أي مباراة يخوضونها امام اي فريق يواجهونه مهما كانت قوته".

وكان فريق نادي الكهرباء العراقي تعادل سلبيا مع ضيفه فريق نادي الكويت الكويتي من دون أهداف، الثلاثاء الماضي ، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.